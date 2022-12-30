Пеле похоронят на кладбище из Книги рекордов Гиннесса Пеле похоронят на вертикальном кладбище, вошедшем в Книгу рекордов Гиннеса

Фото: Социальные сети

Трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле похоронят на вертикальном кладбище, вошедшем в Книгу рекордов Гиннесса. Оно находится в бразильском городе Сантос, штат Сан-Паулу и представляет собой высотное здание, в котором более 30 этажей. Об этом сообщает портал G1.

После всех прощаний тело Пеле будет доставлено в Memorial Necrópole Ecumênica — кладбище, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее вертикальное кладбище в мире, там он будет похоронен, на церемонии будут присутствовать только семья и близкие друзья, — говорится в сообщении.

Место на кладбище сам футболист приобрел еще 19 лет назад. Свой выбор он объяснял тем, что данное строение не похоже на кладбище, оно передает ощущение душевного мира и спокойствия. Здание построено аргентинцем Хосе Альтстутом, который был другом спортсмена. Ранее там уже были похоронены близкие и друзья Пеле.

Легендарный футболист скончался в возрасте 82 лет от онкологического заболевания. О смерти Пеле 29 декабря в социальных сетях сообщила его дочь Кели Насименту.

В этот же день в возрасте 85 лет умер композитор Эдуард Артемьев. Он широко известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. В 1999 году он получил звание «Народный артист России», в 2022 году стал Героем Труда.