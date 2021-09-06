Знаменитый бразильский 80-летний футболист Пеле перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Легендарный игрок отметил, что чувствует себя хорошо.

Трёхкратный чемпион мира находится в больнице с 31 августа. Местные СМИ сообщали, что причиной госпитализации был случившийся со спортсменом обморок.

В прошлую субботу мне сделали операцию по удалению подозрительного новообразования в правой части толстой кишки. Опухоль была выявлена во время тестов, о которых я упоминал на прошлой неделе, — написал Пеле.

Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии находится в больнице с 31 августа. Местные СМИ сообщали, что причиной госпитализации экс-футболиста стал обморок. Сам Пеле впоследствии уточнил, что проходит плановое обследование, которое раньше не мог пройти из-за пандемии.

Пеле — единственный трёхкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провёл в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Крис Уэйдман перенёс операцию после перелома ноги в бою с ямайцем Юрайей Холлом на турнире UFC 261 в Джексонвилле (США). Об этом рассказала жена бойца Мариви Уэйдман.