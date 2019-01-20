Павлюченкова выбила с Australian Open пятую ракетку мира

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Анастасия Павлюченкова

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии против американки Слоан Стивенс.

Матч продолжался 2 часа 32 минуты и завершился со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3. Результаты доступны на официальном сайте турнира.

25-летняя Стивенс занимает пятую строчку мирового рейтинга. Она чемпионка Открытого чемпионата США — 2017, финалистка Открытого чемпионата Франции — 2018, финалистка Итогового турнира — 2018.

27-летняя Павлюченкова находится в рейтинге на 44-й позиции. Россиянка — победительница 17 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), причём 12 — в одиночном разряде. Ранее она выходила в четвертьфинал австралийского мэйджора только раз в карьере — в 2017 году. За выход в полуфинал она поспорит с американкой Даниэль Коллинз, которая сенсационно победила вторую сеяную — немку Ангелик Кербер.

Как писал News.ru, Стивенс восхитилась уходящей из спорта Шараповой.