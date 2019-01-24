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Фигуристы Павлюченко и Ходыкин недовольны дебютом на ЧЕ

Сергей Булкин/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Российская спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин остались не совсем довольны своим выступлением на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

«В целом у нас не всё получилось, оба проката были нечистыми. Нам не хватило опыта, это все-таки дебют. Но мы счастливы, что побывали здесь», — приводит слова Ходыкина корреспондент News.ru.

В свою очередь, Павлюченко заявила о психологическом моменте.

«Наверное, психология сыграла. Успокоюсь, приду в себя. Нервничаешь всегда, и всегда хочется сделать свою работу хорошо», — сказала она.

По итогам произвольной программы спортсмены получили 120,03 балла. За обе программы (короткая и произвольная) — 185,02 балла.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ #ДарьяПавлюченко #ДенисХодыкин
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