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Ходыкин: тренером я быть не хочу

Денис Ходыкин и Дарья Павлюченко Сергей Булкин/News.ru

Денис Ходыкин и Дарья Павлюченко

спорт [ версия для печати ]
Российские фигуристы ответили на вопросы News.ru

Спортивная пара Денис Ходыкин и Дарья Павлюченко поделились с News.ru впечатлениями от первого взрослого чемпионата Европы, о подготовке к программам, а также рассказали о будущем.

— Что вынесли для себя после чемпионата Европы?

Денис Ходыкин (ДХ): Опыт. Только опыт, понимание того, над чем работать.

— У вас произвольная программа называется «Великий Гэтсби». Как вы сами отнеслись к данным образам?

ДХ: Мне нравится что-то весёлое, что надо отыгрывать.

Дарья Павлюченко (ДП): Самое главное — чтобы было что отыгрывать. Чтобы я понимала, что от меня хотят. Тяжело выдавать эмоции, когда ты не знаешь, о чём программа.

— Насколько вы принимаете участие в постановках программ? Выдвигаете ли вы свои идеи для постановок?

ДХ: Нет, для произвольного танца мы пригласили специалиста Сергея Камолова. Он предложил нам несколько вариантов музыки, и сразу же, и образы к ним. Мы попробовали всё. В итоге выбрали тот, который нам оказался ближе по движению.

— Денис, вы же учитесь? На каком направлении?

ДХ: Да. На специальности «спортивный менеджмент». 

Сергей Булкин/News.ru

— Почему выбрали именно это направление?

ДХ: Мне кажется, что это интересно. Я хотел бы себя в этом попробовать. Тренером я быть не хочу. Мне, в принципе, нравится тренировать. Мои тренеры, Ольга Михайловна, наш тренер по ОФП, который работает со сборной летом, говорит: «Из тебя выйдет отличный тренер». Но хочу попробовать себя в спортивном менеджменте, мне это интересно.

— Дарья, вы на новогодние праздники провели в Вене? Почему поехали именно туда?

ДП: Обычно я на Новый год в Германию уезжаю. Но потом я поняла, что каждый раз ездить в Германию уже скучно. Хочется что-то новое посмотреть. И первое, что пришло в голову — Вена. Туда и поехали.

— Планируете ли посетить Универсиаду в Красноярск в качестве болельщиков?

ДП: Нет, поскольку это другой город.


#фигурноекатание #эксклюзив #интервью #ДарьяПавлюченко #ДенисХодыкин
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