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Ставшую 28-й на КМ биатлонистку отцепят от сборной РФ

Виталий Норицын Алексей Филиппов/РИА Новости

Виталий Норицын

спорт [ версия для печати ]

Тренер женской сборной России Виталий Норицын рассказал о планах задействовать в дальнейших выступлениях команды на этапах Кубка мира Евгению Павлову.

«Скорее всего, Павлова в Антхольц не поедет. В Северную Америку — точно нет», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Специалист отказался называть поимённый состав участниц в следующих этапах мировой серии.

Павлова в масс-старте 20 января 2019 года на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге заняла 28-е место при чистой стрельбе. Это худший результат среди россиянок.

Как писал News.ru, россиянки не попали в топ-15 в масс-старте на КМ по биатлону.


#сборнаяРоссии #биатлон #ЕвгенияПавлова
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