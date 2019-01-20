Ставшую 28-й на КМ биатлонистку отцепят от сборной РФ

https://news.ru/storage/news/d66616b9872cfd3c9b98fc7fb6581d77/b2503ae2-973a-4ca4-95bf-bfbdde74db91_850.jpg Алексей Филиппов/РИА Новости

Виталий Норицын

Тренер женской сборной России Виталий Норицын рассказал о планах задействовать в дальнейших выступлениях команды на этапах Кубка мира Евгению Павлову.

«Скорее всего, Павлова в Антхольц не поедет. В Северную Америку — точно нет», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Специалист отказался называть поимённый состав участниц в следующих этапах мировой серии.

Павлова в масс-старте 20 января 2019 года на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге заняла 28-е место при чистой стрельбе. Это худший результат среди россиянок.

Как писал News.ru, россиянки не попали в топ-15 в масс-старте на КМ по биатлону.