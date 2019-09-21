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Россиянка Яна Павлова одержала победу в индивидуальных прыжках среди женщин на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте. 23-летняя россиянка набрала 56,600 балла.

На соревнованиях, прошедших в Хабаровске, второе место заняла японка Хикару Мори (56,550), третье — китаянка Лю Линлин (55,785). Ещё одна спортсменка, представлявшая Россию, Ирина Кундиус стала шестой (54,480).

В мужских индивидуальных соревнованиях россиянин Никита Федоренко стал третьим (61,020), а Андрей Юдин — четвёртым (60,485).

Как писал News.ru, в 2018 году Яна Павлова стала только бронзовым призёром чемпионата мира по прыжкам на батуте. Гимнастка тогда показала результат в 56,405 балла. На первое место вышла представительница Канады Розанна Макленнан с результатом в 57,180 балла, а серебро взяла китаянка Чжу Сюэин (57,080).