Пашинян предложил обменять осужденных азербайджанцев на армянских пленных Пашинян: Армения готова обменять всех осужденных азербайджанцев на своих пленных

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил о готовности обменять осужденных в республике граждан Азербайджана на армянских пленных, удерживаемых азербайджанской стороной. По его словам, которые приводит РИА Новости, Ереван согласен на формат «всех на всех».

Мы выражали и выражаем готовность проявлять гибкость в этом вопросе и работать с Азербайджаном, чтобы наши пленные вернулись. Переговоры — это одно из направлений. Причем мы выразили готовность обменять осужденных в Армении азербайджанских лиц на наших пленных по принципу «всех на всех», придав вопросу гуманитарный характер, — пояснил Пашинян.

Он заявил, что в целом не удовлетворен ходом возвращения пленных. Армения, как подчеркнул Пашинян, обращается по этому вопросу в том числе в международные правовые инстанции.

Ранее стало известно, что Азербайджан и Армения договорились провести встречу по делимитации границы двух стран. Пятое заседание комиссий состоится 30 ноября.

22 ноября азербайджанский президент Ильхам Алиев подтвердил, что больше нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По его словам, Баку готов к диалогу с Ереваном по нормализации отношений.

За день до этого стало известно, что Ереван направил Баку шестой документ по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. В армянском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна по-прежнему привержена заключению и подписанию документа о нормализации отношений на основе ранее обговоренных принципов.