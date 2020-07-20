Партнёр погибшей фигуристки Александровской продолжит кататься «для неё»

https://static.news.ru/photo/258373f8-c9df-11ea-a750-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Александровская и Харли Уиндзор Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Чемпион мира среди юниоров в парном катании австралиец Харли Уиндзор продолжит спортивную карьеру после гибели своей партнёрши Екатерины Александровской. Об этом заявил сам фигурист.

По его словам, он намерен сделать это в память о девушке.

Я всё ещё хочу продолжать кататься. Сейчас этого желания становится во мне ещё больше, чтобы делать это для неё, — цитирует Уиндзора РИА Новости.

При этом спортсмен планирует в дальнейшем выступать за Австралию.

Александровская погибла в ночь на 18 июля, выпав из окна шестого этажа дома по улице 1905 года в Москве. По некоторым данным, девушка страдала затяжной депрессией. Предположительно, она обращалась к психологам. Александровской было 20 лет.

Как писал NEWS.ru, в квартире, где жила девушка, была найдена предсмертная записка, в которой было лишь одно слово — «Люблю». Лаконичное прощальное письмо нашла мама. В шоковом состоянии она была доставлена в больницу.

Александровская родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала в одиночном разряде, а с 2012-го перешла в парное катание. С 2016 года она выступала за Австралию вместе с Харли Уиндзором, дуэт в 2017 году выиграл золото чемпионата мира среди юниоров. В последнее время она не выступала, так как была вынуждена прервать карьеру из-за проблем со здоровьем.