Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Трусова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Александра Трусова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Плющенко, известный по прозвищу Гном Гномыч
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Александр Плющенко, известный по прозвищу Гном Гномыч
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский фигурист Евгений Плющенко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Российский фигурист Евгений Плющенко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский фигурист Евгений Плющенко, Александр Плющенко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Российский фигурист Евгений Плющенко, Александр Плющенко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Плющенко, известный по прозвищу Гном Гномыч
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Александр Плющенко, известный по прозвищу Гном Гномыч
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка София Сарновская
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фигуристка София Сарновская
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Зинина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Анастасия Зинина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский фигурист Михаил Коляда
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Российский фигурист Михаил Коляда
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Дмитрий Алиев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фигурист Дмитрий Алиев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Дмитрий Алиев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фигурист Дмитрий Алиев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вероника Жилина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Вероника Жилина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Алена Косторная
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фигуристка Алена Косторная
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Алена Косторная
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фигуристка Алена Косторная
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Марк Кондратюк
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фигурист Марк Кондратюк
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Трусова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Александра Трусова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Степанова и Иван Букин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Александра Степанова и Иван Букин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
SHAMAN (Ярослав Дронов) — российский певец
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
SHAMAN (Ярослав Дронов) — российский певец
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Мартюшева и Константин Гаврин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Анастасия Мартюшева и Константин Гаврин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Плющенко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Александр Плющенко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Самарин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Александр Самарин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Софья Титова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Софья Титова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дмитрий Алиев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Дмитрий Алиев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Михаил Коляда
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Михаил Коляда
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Софья Муравьёва
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Софья Муравьёва
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Елизавета Туктамышева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Елизавета Туктамышева
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Марк Кондратюк
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Марк Кондратюк
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Трусова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Александра Трусова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Трусова и Дмитрий Михайлов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Александра Трусова и Дмитрий Михайлов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дмитрий Билан
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Дмитрий Билан
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Мартюшена, Константин Гаврин, Дмитрий Билан
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Анастасия Мартюшена, Константин Гаврин, Дмитрий Билан
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Мартюшена, Константин Гаврин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Анастасия Мартюшена, Константин Гаврин
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ледовое шоу
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Ледовое шоу
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Плющенко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Евгений Плющенко
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ледовое шоу
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Ледовое шоу
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аделина Сотникова и Дмитрий Билан
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Аделина Сотникова и Дмитрий Билан
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Алина Косторная
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Алина Косторная
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ледовое шоу
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Ледовое шоу