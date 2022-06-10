9 июня на «ВТБ Арене» состоялось ледовое шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». В мероприятии приняли участие ведущие фигуристы страны: серебряный призёр Олимпийских игр-2022 Александра Трусова, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, серебряный призёр Олимпийских игр-2018 года в командном турнире Михаил Коляда, чемпионы Европы 2020 года Алёна Косторная и Дмитрий Алиев и многие другие прославленные спортсмены, а также юные дарования из «Ангелов Плющенко».

Музыкальными гостями шоу стали Дмитрий Билан, SHAMAN и Диана Анкудинова.

Программа шоу состояла из разнообразных номеров. Трусова выступила в качестве парницы, Коляда появился на льду вместе с балериной, а Косторная вообще выскочила из ванны, усыпанной розами. Самые яркие кадры с шоу — в нашей фотогалерее.

Александра Трусова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Александра Трусова

Александр Плющенко, известный по прозвищу Гном Гномыч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Александр Плющенко, известный по прозвищу Гном Гномыч

Российский фигурист Евгений Плющенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Российский фигурист Евгений Плющенко

Российский фигурист Евгений Плющенко, Александр Плющенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Российский фигурист Евгений Плющенко, Александр Плющенко

Александр Плющенко, известный по прозвищу Гном Гномыч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Александр Плющенко, известный по прозвищу Гном Гномыч

Фигуристка София Сарновская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Фигуристка София Сарновская

Анастасия Зинина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Анастасия Зинина

Российский фигурист Михаил Коляда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Российский фигурист Михаил Коляда

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева

Фигурист Дмитрий Алиев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Фигурист Дмитрий Алиев

Фигурист Дмитрий Алиев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Фигурист Дмитрий Алиев

Вероника Жилина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Вероника Жилина

Фигуристка Алена Косторная

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Фигуристка Алена Косторная

Фигуристка Алена Косторная

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Фигуристка Алена Косторная

Фигурист Марк Кондратюк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Фигурист Марк Кондратюк

Александра Трусова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Александра Трусова

Александра Степанова и Иван Букин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Александра Степанова и Иван Букин

SHAMAN (Ярослав Дронов) — российский певец

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. SHAMAN (Ярослав Дронов) — российский певец

Анастасия Мартюшева и Константин Гаврин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Анастасия Мартюшева и Константин Гаврин

Александр Плющенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Александр Плющенко

Александр Самарин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Александр Самарин

Софья Титова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Софья Титова

Дмитрий Алиев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Дмитрий Алиев

Михаил Коляда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Михаил Коляда

Софья Муравьёва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Софья Муравьёва

Елизавета Туктамышева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Елизавета Туктамышева

Марк Кондратюк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Марк Кондратюк

Александра Трусова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Александра Трусова

Александра Трусова и Дмитрий Михайлов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Александра Трусова и Дмитрий Михайлов

Дмитрий Билан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Дмитрий Билан

Анастасия Мартюшена, Константин Гаврин, Дмитрий Билан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Анастасия Мартюшена, Константин Гаврин, Дмитрий Билан

Анастасия Мартюшена, Константин Гаврин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Анастасия Мартюшена, Константин Гаврин

Ледовое шоу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Ледовое шоу

Евгений Плющенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Евгений Плющенко

Ледовое шоу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Ледовое шоу

Аделина Сотникова и Дмитрий Билан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Аделина Сотникова и Дмитрий Билан

Алина Косторная

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Алина Косторная

Ледовое шоу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Ледовое шоу