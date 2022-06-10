Парница Трусова и сюрприз от Косторной: как прошло шоу Плющенко в Москве Яркие кадры с «ВТБ Арены»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Плющенко

9 июня на «ВТБ Арене» состоялось ледовое шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». В мероприятии приняли участие ведущие фигуристы страны: серебряный призёр Олимпийских игр-2022 Александра Трусова, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, серебряный призёр Олимпийских игр-2018 года в командном турнире Михаил Коляда, чемпионы Европы 2020 года Алёна Косторная и Дмитрий Алиев и многие другие прославленные спортсмены, а также юные дарования из «Ангелов Плющенко».

Музыкальными гостями шоу стали Дмитрий Билан, SHAMAN и Диана Анкудинова.

Программа шоу состояла из разнообразных номеров. Трусова выступила в качестве парницы, Коляда появился на льду вместе с балериной, а Косторная вообще выскочила из ванны, усыпанной розами. Самые яркие кадры с шоу — в нашей фотогалерее.