Стало известно, сколько россиян могут принять участие в Паралимпиаде Глава ПКР Рожков выразил надежду на участие 108 россиян в Паралимпиаде в Париже

Паралимпийский комитет России надеется на участие 108 спортсменов в Паралимпийских играх 2024 года во Франции, заявил глава организации Павел Рожков в беседе с ТАСС. По его словам, в организации рассчитывают на то, что россияне будут представлены в семи видах спорта из 22.

По нашим прогнозам, в Играх будут участвовать 108 спортсменов, — сказал собеседник агентства.

В марте Международный паралимпийский комитет (МПК) представил критерии, в соответствии с которыми российским спортсменам в Париже будет позволено соревноваться только в нейтральном статусе. Паралимпийцы могут выступать под белым флагом с черными буквами NPA (нейтральные паралимпийские атлеты). Спортсменам запрещается участвовать в церемониях открытия и закрытия игр, а медали не будут учитываться в общем зачете. Рожков позднее заявил, что МПК согласовал для российских паралимпийцев бирюзовый и бежевый цвета на форме.

Паралимпиада во Франции начнется 28 августа. Игры в Париже продлятся до 8 сентября.

В греческой Древней Олимпии ранее зажегся огонь летних Олимпийских игр 2024 года. Здесь в восьмом веке до нашей эры зародилась Олимпиада. Огонь по традиции должны зажигать в древнем храме Геры от солнечных лучей. Однако в Древней Олимпии облачно, поэтому пламя зажгли в ходе генеральной репетиции церемонии на день раньше положенного.