Паралимпиец Жданов с мировым рекордом выиграл золото на 50 метрах брассом

Читайте нас в Google Новости

Российский пловец Роман Жданов выиграл золотую медаль в плавании брассом на 50 метров на Паралимпийских играх, проходящих в японской столице Токио.

Его время составило 46,49 секунды. Таким образом, он установил мировой рекорд. Другой россиянин, Максим Емельянов, занял пятое место со временем 50,63 секунды. Вторым стал Мигель Луке из Испании, третьим — Такаюки Сузуки (Япония).

Теперь в активе российской команды три медали: два золота и бронза. Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Ранее сообщалось, что пловчиха Валерия Шабалина принесла сборной России первую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Она выиграла на дистанции 100 метров баттерфляем.

В финале Шабалина победила со временем 1 минута 03,59 секунды. Тем самым она обновила свой же мировой рекорд. Второе место заняла австралийка Пейдж Леонхардт (+1,89 секунды), третье — её соотечественница Руби Сторм (+2,91).