Паралимпиец оценил стоимость продаваемых Савченко золотых медалей Чемпион мира Федяев: паралимпийскую медаль можно продать за миллиард рублей

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Оксана Савченко, завоевавшая золотую медаль в соревнованиях по плаванию на дистанции 400 м вольным стилем, во время церемонии награждения на ХIV летних Паралимпийских играх в Лондоне

Чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев в беседе с корреспондентом NEWS.ru оценил стоимость золотых медалей. Ранее восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр Оксана Савченко приняла решение продать две золотые медали с Игр-2008 в Пекине и Паралимпиады-2012 в Лондоне.

Стоимость этих медалей складывается из двух составляющих: непосредственная стоимость золота в медали, но тут нужно оценить количество золота, его пробу. Вторая составляющая — уникальность этой медали, они же есть только у чемпионов, это штучный, коллекционный товар. И это делает цену такой медали очень высокой, ее можно и за миллиард рублей продать, — сказал Федяев.

Спортсмен добавил, что с годами ценность медалей для любого чемпиона может снижаться. Но сам Федяев пока свои награды продавать не собирается.

Первое время ты очень ценишь каждую награду, но когда их накапливается целый шкаф или целая комната, то начинаешь смотреть на них по-другому. С возрастом они постепенно превращаются просто в металл. Не знаю, продам ли я когда-то свои награды, возможно нет. Это моя история, мои воспоминания, эти награды важны для моей семьи, их любит перебирать моей отец, да и сам я хотел бы внукам их показывать, чтобы они говорили, что их дедушка — чемпион, — заключил Федяев.

Ранее Оксана Савченко заявила, что сейчас награды просто лежат у нее в доме на полке и пустить их во благо кажется ей лучшим вариантом. Савченко планирует выручить за медали 60 млн рублей — это, по ее словам, средняя по миру цена. Спортсменка рассказала, что изучила, как подобные награды продавались на аукционах.