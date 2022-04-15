Пара Тутберидзе ответила на вопрос о будущем

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывшая российская фигуристка и олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка прокомментировала вероятность приостановки членства Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в Международном союзе конькобежцев (ISU). В интервью «Матч ТВ» она заявила, что организация очень многое потеряет без российских фигуристов.

Мировое фигурное катание, к сожалению, потихоньку умирает, никому не нравится, что Россия почти во всех видах находится на первых ступеньках. Посмотрим, что они будут делать без России. Думаю, фигурное катание...