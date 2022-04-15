Пара Тутберидзе ответила на вопрос о будущем

Пара Тутберидзе ответила на вопрос о будущемФигуристы Тарасова и Морозов не собираются завершать карьеру
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, рассказали, продолжат ли они спортивную карьеру. С сезона 2021/22 фигуристы выступают в группе Этери Тутберидзе. Морозов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru отметил, что после отпуска они вернутся к работе.
Вы в любом случае нас увидите. Завершать мы не планируем. Сейчас время шоу, потом поедем в отпуск — и за работу. Экспериментировать с тренерским штабом не планируем, — заявил Морозов.
На Олимпиаде-2022 в Пекине Тарасова и Морозов стали серебряными призёрами. Их суммарная оценка составила 239,25 балла. Победу одержали китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун.