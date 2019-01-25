Пара Стосур — Шуай стала победительницей Australian Open

Австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В финале ими были повержены прошлогодние победительницы — венгерка Тимея Бабош и француженка Кристина Младенович.
Решающая игра завершилась в двух партиях — 6:3, 6:4. Всего матч продлился 1 час 36 минут.
Для Стосур этот титул стал третьим в парном разряде, а для Шуай — первым. Также в активе австралийки есть победа на Открытом чемпионате в США в одиночном разряде.
Ранее News.ru сообщал, что первой финалисткой Australian Open в одиночном разряде стала чешка Петра Квитова.