Пара Стосур — Шуай стала победительницей Australian Open

https://news.ru/storage/news/43f7137f9edfc7ee1948c0b16bc9b082/ee436300-44a0-49c2-a485-61a0619bc498_850.jpg Elizabeth Xue Bai/Xinhua/Global Look Press

Австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В финале ими были повержены прошлогодние победительницы — венгерка Тимея Бабош и француженка Кристина Младенович.

Решающая игра завершилась в двух партиях — 6:3, 6:4. Всего матч продлился 1 час 36 минут.

Для Стосур этот титул стал третьим в парном разряде, а для Шуай — первым. Также в активе австралийки есть победа на Открытом чемпионате в США в одиночном разряде.

Ранее News.ru сообщал, что первой финалисткой Australian Open в одиночном разряде стала чешка Петра Квитова.