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Пара Стосур — Шуай стала победительницей Australian Open

Elizabeth Xue Bai/Xinhua/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В финале ими были повержены прошлогодние победительницы — венгерка Тимея Бабош и француженка Кристина Младенович.

Решающая игра завершилась в двух партиях — 6:3, 6:4. Всего матч продлился 1 час 36 минут.

Для Стосур этот титул стал третьим в парном разряде, а для Шуай — первым. Также в активе австралийки есть победа на Открытом чемпионате в США в одиночном разряде.

Ранее News.ru сообщал, что первой финалисткой Australian Open в одиночном разряде стала чешка Петра Квитова.


#теннис #AustralianOpen #СамантаСтосур #ЧжанШуай #парныйразряд
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