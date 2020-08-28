Пандемия не повлияла на реализацию госполитики в области спорта

https://static.news.ru/photo/537ae23a-eb5b-11ea-b2f4-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минспорта Олег Матыцин считает, что ситуация с распространением коронавируса мало повлияла на подход в реализации госполитики в области спорта. После посещения спортивных объектов в Биробиджане он выразил надежду, что пандемия скорректировала только сроки, а не эффективность работы. В частности, в области строительства спортивных сооружений, министерство считает приоритетным реконструкцию и строительство малых объектов.

Для наших людей важно выбрать вид спорта, нужно, чтобы в том месте, где они живут, была возможность заняться массовой физкультурой, потому что именно она является фундаментом для развития спорта. Мы понимаем, что главным является здоровье наших людей, детей, и через спорт, считаю, мы должны воспитывать новые поколения, — отметил он.

Олег Матыцин подчеркнул, что федеральные инициативы в области развития спорта будут реализовываться вместе с регионами. В частности речь идёт о проекте «Спорт — норма жизни». Он, наряду с ещё четырьмя, входит в нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы. Общий бюджет на реализацию составляет 3,1 трлн рублей.

Ранее Матыцин выразил уверенность в том, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сохранит свой текущий статус и продолжит плодотворную работу, несмотря на смену руководства, писал NEWS.ru.