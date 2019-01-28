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Панарин обсудил контракт с «Блю Джекетс»

Jason Mowry/Icon Sportswire/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин проведёт очередной раунд переговоров о продлении контракта с «Коламбусом». Действующее соглашение 27-летнего россиянина с «Блю Джекетс» истекает 1 июля 2019 года.

Как информирует The Athletic, Панарин в минувшие выходные встретился со своим агентом — Дэном Мильштейном. По данным источника, Артемий намерен продолжить карьеру в «Коламбусе».

Ранее News.ru сообщал, что один из баров Коламбуса готов выделить Панарину неограниченный запас водки, лишь бы хоккеист остался в команде.


#трансфер #хоккей #НХЛ #АртемийПанарин #Коламбус
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