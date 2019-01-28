Панарин обсудил контракт с «Блю Джекетс»

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин проведёт очередной раунд переговоров о продлении контракта с «Коламбусом». Действующее соглашение 27-летнего россиянина с «Блю Джекетс» истекает 1 июля 2019 года.
Как информирует The Athletic, Панарин в минувшие выходные встретился со своим агентом — Дэном Мильштейном. По данным источника, Артемий намерен продолжить карьеру в «Коламбусе».
Ранее News.ru сообщал, что один из баров Коламбуса готов выделить Панарину неограниченный запас водки, лишь бы хоккеист остался в команде.