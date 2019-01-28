Панарин обсудил контракт с «Блю Джекетс»

https://news.ru/storage/news/6b8602853082cff46f4e9645f72a75ed/d824c213-e03f-4492-955d-15d7cf91406a_850.jpg Jason Mowry/Icon Sportswire/Global Look Press

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин проведёт очередной раунд переговоров о продлении контракта с «Коламбусом». Действующее соглашение 27-летнего россиянина с «Блю Джекетс» истекает 1 июля 2019 года.

Как информирует The Athletic, Панарин в минувшие выходные встретился со своим агентом — Дэном Мильштейном. По данным источника, Артемий намерен продолжить карьеру в «Коламбусе».

Ранее News.ru сообщал, что один из баров Коламбуса готов выделить Панарину неограниченный запас водки, лишь бы хоккеист остался в команде.