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Панарин не проведёт мастер-класс из-за «трясущихся рук»

Артемий Панарин (справа) Adam Lacy/Icon Sportswire/Global Look Press

Артемий Панарин (справа)

спорт [ версия для печати ]

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин во время прямого эфира в своём Instagram ответил на вопросы болельщиков и зрителей. Один из вопросов был посвящён тому, приедет ли спортсмен в Россию и сможет ли он провести мастер-класс.

«Когда после сезона приезжаешь, режим нарушаешь так, что потом руки пару месяцев не слушаются. Выходить и позориться не буду», — сказал спортсмен.

Он также отметил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) всегда остаётся первым приоритетом.

Прямой эфир длился около 30 минут. Посмотреть на своего коллегу решил российский форвард «Далласа» Александр Радулов.

В текущем сезоне Артемий Панарин сыграл за «Коламбус» 46 матчей, в которых отметился 52 очками по системе «гол+пас» (19+33).

Ранее News.ru сообщал, что российский хоккеист Никита Задоров подрался во время матча НХЛ.


#хоккей #НХЛ #АртемийПанарин
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