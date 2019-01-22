Пакьяо прокомментировал информацию о травме глаза

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Мэнни Пакьяо

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо прокомментировал информацию о полученной им травме глаза в бою против американца Эдриена Бронера.

«Необходимо лечение, но такая травма лечится достаточно легко. Слава богу, всё в порядке», — сказал спортсмен metro.co.uk.

Пакьяо в поединке с американцем отстоял чемпионский титул по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. Он победил единогласным решением судей.

В активе 40-летнего Пакьяо 61 победа на профессиональном ринге (39 нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих.

Как писал News.ru, Пакьяо обратился в больницу, у боксёра повреждена сетчатка. По другой информации, у филиппинца незначительное повреждение роговицы левого глаза. Врачи прописали ему препараты и повторный приём у специалиста.