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Пакьяо прокомментировал информацию о травме глаза

Мэнни Пакьяо Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэнни Пакьяо

спорт [ версия для печати ]

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо прокомментировал информацию о полученной им травме глаза в бою против американца Эдриена Бронера.

«Необходимо лечение, но такая травма лечится достаточно легко. Слава богу, всё в порядке», — сказал спортсмен metro.co.uk.

Пакьяо в поединке с американцем отстоял чемпионский титул по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. Он победил единогласным решением судей. 

В активе 40-летнего Пакьяо 61 победа на профессиональном ринге (39 нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих.

Как писал News.ru, Пакьяо обратился в больницу, у боксёра повреждена сетчатка. По другой информации, у филиппинца незначительное повреждение роговицы левого глаза. Врачи прописали ему препараты и повторный приём у специалиста.


#бокс #МэнниПакьяо
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