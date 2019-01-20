Пакьяо призвал Мейвезера вернуться на ринг ради реванша

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо бросил вызов американцу Флойду Мейвезеру после победы над его соотечественником Эдриеном Бронером в Лас-Вегасе.
«Скажите ему, чтобы он вернулся на ринг. Если он вернётся, то я готов снова выйти против него», — цитирует спортсмена Sport24.
Накануне Пакьяо отстоял чемпионский титул по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. Он победил единогласным решением судей.
В последний раз филиппинец участвовал в бою против Мейвезера в 2015 году и проиграл. Боксёры встречались в Лас-Вегасе.
В активе 40-летнего Пакьяо 61 победа на профессиональном ринге (39 нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих. На счету 41-летнего Мейвезера 50 поединков, каждый из которых завершился его победой.
Как писал News.ru, Пакьяо победил Бронера и в 40 лет остался чемпионом мира.