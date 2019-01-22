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Мэнни Пакьяо и Эдриен Бронер

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо получил травму глаза после боя против американского спортсмена Эдриена Бронера. Об этом сообщил New York Daily News.

Пакьяо обратился в больницу. По информации издания, у боксёра повреждена сетчатка. По другой информации, у филиппинца незначительное повреждение роговицы левого глаза. Врачи прописали ему препараты и повторный приём у специалиста, сообщил channelnewsasia.

Представители команды Мэнни Пакьяо не комментируют информацию. Точный характер полученной травмы неизвестен.

Сам Пакьяо заявлял, что занят в Сенате страны и планирует вернуться на ринг не ранее мая–июля текущего года.

News.ru ранее сообщал, что во время боя Мэнни Пакьяо был ограблен его дом.