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Пакьяо получил травму глаза

Мэнни Пакьяо и Эдриен Бронер Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэнни Пакьяо и Эдриен Бронер

спорт [ версия для печати ]

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо получил травму глаза после боя против американского спортсмена Эдриена Бронера. Об этом сообщил New York Daily News.

Пакьяо обратился в больницу. По информации издания, у боксёра повреждена сетчатка. По другой информации, у филиппинца незначительное повреждение роговицы левого глаза. Врачи прописали ему препараты и повторный приём у специалиста, сообщил channelnewsasia.

Представители команды Мэнни Пакьяо не комментируют информацию. Точный характер полученной травмы неизвестен.

Сам Пакьяо заявлял, что занят в Сенате страны и планирует вернуться на ринг не ранее мая–июля текущего года.

News.ru ранее сообщал, что во время боя Мэнни Пакьяо был ограблен его дом.


#бокс #МэнниПакьяо #ЭдриенБронер
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