Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо получил травму глаза после боя против американского спортсмена Эдриена Бронера. Об этом сообщил New York Daily News.
Пакьяо обратился в больницу. По информации издания, у боксёра повреждена сетчатка. По другой информации, у филиппинца незначительное повреждение роговицы левого глаза. Врачи прописали ему препараты и повторный приём у специалиста, сообщил channelnewsasia.
Представители команды Мэнни Пакьяо не комментируют информацию. Точный характер полученной травмы неизвестен.
Сам Пакьяо заявлял, что занят в Сенате страны и планирует вернуться на ринг не ранее мая–июля текущего года.
News.ru ранее сообщал, что во время боя Мэнни Пакьяо был ограблен его дом.