Пакьяо получил шанс уйти на коне

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Эдриен Бронер и Мэнни Пакьяо

Но может все-таки провести ещё один поединок с Мейвезером

Бой не с Бронером, а с возрастом

Субботний вечер бокса в Лас-Вегасе вполне мог стать последним в карьере легендарного боксера Мэнни Пакьяо. Причиной тому и критический возраст 40 лет и достаточно высокая вероятность поражения ввиду повышенной мотивации соперника. Сам Пакьяо перед боем заряженность Эдриена Бронера сравнил с готовностью Хуана Мануэля Маркеса перед их четвёртым поединком. Тот бой с одним из самых принципиальных и неудобных соперников закончился для Мэнни тяжелым нокаутом, но сейчас он обещал, что повторения не будет. О том, чтобы этот бой стал последним в карьере молились и жена, и близкие Пакьяо.

На взвешивании и предматчевых открытых тренировках оба соперника выглядели весьма прилично. Бронер, похоже, на время подготовки избавился от привычки нарушать режим, а Пакьяо для 40-летнего бойца выглядел очень быстрым и заряженным. Вопрос был лишь в том, хватит ли этого заряда на 12-раундовый марафон против соперника на 11 лет моложе. Бронер вышел в ринг в безрукавном халате с блёстками и капюшоном с воротником из белого меха. Пакьяо, как и подобает хорошему парню, был одет без понтов и в ринге перед боем вёл себя проще. Американец неспроста отказался от взвешивания в день боя. Он невооружённым взглядом смотрелся заметно крупнее.

Пакьяо с первых секунд оставался верен своему атакующему стилю и пытался раскачать защиту соперника "маятником". Он бросался на соперника подобно быку, атаковал сериями, но Бронеру они особых проблем не доставляли. Тот выжидал своего шанса и во втором раунде хорошо встретил филиппинца с правой. Пакьяо в долгу не остался и пару раз прижал к канатам американца. Пакьяо был уже не так легок, как в прежние годы и привычная тактика не приносила ему ожидаемых дивидендов. Соперник легко уходил от его атак и всякий раз опережал на мгновение. Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Мэнни Пакьяо и Эдриен Бронер





Атаки почуявшего кровь тигра

Пакмен продолжал прямолинейно атаковать и в третьем раунде. Действиями корпусом Бронер смягчал его атаки, но кроме одиночных ударов с правой ему нечем было ответить. Во второй половине раунда Пакьяо перевёл линию атак на корпус, чем неприятно удивил американца, а в концовке несколько раз попал вскользь. Атаки на корпус Бронера продолжились и в дальнейшем, но всё время действовать в высоком темпе Пакьяо было тяжело. Бронер ждал второй половины боя, где он традиционно себя чувствует лучше.

Темп боя действительно постепенно падал. Бронер хорошо чувствовал дистанцию, заставлял соперника промахиваться и хорошо встречал правым кроссом, очень неприятным для левши. Следы этих атак отразились под правым глазом филиппинца в виде гематомы. Пакьяо ничего нового не придумывал, действуя по привычной схеме короткими атаками. Некоторые из них стали чаще доходить до цели, но размен в концовке шестого раунда остался за Бронером. Американец достиг цели апперкотом и боковым.

В седьмом раунде Пакьяо доносил точные удары в атаке уже вторым темпом. Ветерану пока хватало сил, чтобы прессинговать. Он бил намного больше оппонента, но точнее был Бронер. В конце раунда Бронер пропустил тяжелейший правый боковой, после чего зажался в угол и потерялся. Пакьяо бросился на него как тигр, почуявший кровь, и оглушил ещё несколькими ударами, но до конца раунда американец сумел "дожить" и частично восстановиться. В следующей трёхминутке Пакьяо атаковал уже не так решительно, понимая, что нокаутировать соперника уже не удалось, а запас сил на исходе. Fadza Ishak/Pacific Press/Global Look Press

Последний шанс уйти красиво?

В последних четырёх раундах уже Бронеру нужно было предпринимать решительные действия. Бой он проигрывал, но Пакьяо, вопреки ожиданиям, не останавливался. От отчаяния американец даже применил проход в ноги из арсенала ММА. Эдриен стал излишне остерегаться своего визави и после очередного мощного попадания Мэнни ушел в глухую оборону. Тот эпизод в седьмом раунде сломил Бронера морально, и он уже не мог решиться на заключительный штурм. Даже успешные контрвыпады с правой у него уже не работали.

В чемпионских раундах американцу оставалось рассчитывать лишь на разовый силовой удар. Пакьяо хватало скорости, чтобы перестреливать соперника в коротких сериях, и при этом он сохранял концентрацию в обороне. Бронер в таком положении мог попасть разве что с испугу, что в боксе хоть и случается, но крайне редко. Даже в заключительные минуты боя мы так и не увидели атак от Бронера, а Пакьяо пару раз попал размашистыми боковыми и снял все вопросы об исходе боя ещё до вынесения вердикта судьями, хотя Бронер почему-то радовался финальному гонгу, как ребёнок. Все трое судей отдали Пакьяо безоговорочную победу 117:111 и 116:112 (двое).

На такой мажорной ноте, победив серьёзного молодого оппонента и показав достойное выступление, Пакьяо можно и повесить перчатки на гвоздь. Да только заниматься боксом ему до сих пор нравится больше, чем политикой, а уж если удастся раскрутить Флойда Мейвезера на реванш и ещё под занавес заработать денег, он останется как минимум ещё на один поединок. А может эта победа придаст ему уверенности в своих силах и он бросит вызов Теренсу Кроуфорду. Но ещё одного шанса уйти так красиво, как сейчас, у Пакьяо может просто не быть.