Пакьяо победил Бронера и в 40 лет остался чемпионом мира

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Мэнни Пакьяо

В Лас-Вегасе прошёл вечер бокса, главным событием которого стал поединок за чемпионский титул по версии WBA в полусреднем весе между его обладателем легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) и американским претендентом Эдриеном Бронером (24-3-1, 24 КО).

Пакьяо весь бой владел инициативой, а Бронер пытался действовать на контратаках. В седьмом раунде филиппинцу удалось потрясти более молодого соперника, что стало переломным моментом в поединке. Бронер закончил его на ногах, но все трое судей отдали победу Пакьяо со счетом 117:111 и 116:112 (двое).