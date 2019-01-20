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Пакьяо победил Бронера и в 40 лет остался чемпионом мира

Мэнни Пакьяо Chris Farina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэнни Пакьяо

спорт [ версия для печати ]

В Лас-Вегасе прошёл вечер бокса, главным событием которого стал поединок за чемпионский титул по версии WBA в полусреднем весе между его обладателем легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) и американским претендентом Эдриеном Бронером (24-3-1, 24 КО).

Пакьяо весь бой владел инициативой, а Бронер пытался действовать на контратаках. В седьмом раунде филиппинцу удалось потрясти более молодого соперника, что стало переломным моментом в поединке. Бронер закончил его на ногах, но все трое судей отдали победу Пакьяо со счетом 117:111 и 116:112 (двое).


#бокс #МэнниПакьяо #ЭдриенБронер
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