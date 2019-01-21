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Пакьяо ограбили, пока он дрался с Бронером

Мэнни Пакьяо Manny Pacquiao/facebook.com

Мэнни Пакьяо

спорт [ версия для печати ]

Особняк филиппинского боксёра Мэнни Пакьяо ограбили во время того, как он дрался с американцем Эдриеном Бронером.

В правоохранительные органы поступил звонок от одного из членов команды Пакьяо, который сообщил о краже со взломом, сообщил BoxingSceneсо ссылкой на TMZ.com. Полиция зафиксировала несанкционированное проникновение. При этом неизвестно, был ли кто-либо в доме во время ограбления. Неизвестно, было ли что-то украдено и сколько было преступников.

Поединок завершился победой Мэнни Пакьяо единогласным судейским решением (117:111 и 116:112, 116:112).

News.ru ранее сообщал, что Мэнни Пакьяо призвал американского боксёра Флойда Мейвезера вернуться на ринг ради реванша.


#бокс #МэнниПакьяо #ЭдриенБронер
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