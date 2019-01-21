Пакьяо ограбили, пока он дрался с Бронером

Особняк филиппинского боксёра Мэнни Пакьяо ограбили во время того, как он дрался с американцем Эдриеном Бронером.
В правоохранительные органы поступил звонок от одного из членов команды Пакьяо, который сообщил о краже со взломом, сообщил BoxingSceneсо ссылкой на TMZ.com. Полиция зафиксировала несанкционированное проникновение. При этом неизвестно, был ли кто-либо в доме во время ограбления. Неизвестно, было ли что-то украдено и сколько было преступников.
Поединок завершился победой Мэнни Пакьяо единогласным судейским решением (117:111 и 116:112, 116:112).
News.ru ранее сообщал, что Мэнни Пакьяо призвал американского боксёра Флойда Мейвезера вернуться на ринг ради реванша.