Пайффер: было интересно сражаться с Логиновым

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Немецкий спортсмен — о дуэли с биатлонистом и невероятной силе Бё

Rolf Kosecki/Global Look Press

— Сегодня вам наконец удалось попасть на подиум в Антхольце. Что чувствуете при этом?

— Конечно, я рад стрельбе, потому что в последних двух гонках я ошибался слишком часто. Сегодня стрелял хорошо, но устал уже. Сегодняшний старт в Кубке мира у меня трёхсотый, и я решил, что можно пропустить Йоханнеса и занять третье место. У меня не было шанса против такого быстрого спортсмена. Но я рад попасть на подиум и показать чистую стрельбу. Теперь буду готовиться к следующим этапам Кубка мира.

— Вчера вы выиграли борьбу на последнем круге у Александра Логинова. Это придало уверенности в своих силах?

— Да, вчера я был хорош на последнем круге. Александр очень быстро его начал и догнал меня, потом я даже подумал, что могу забраться на подиум, когда мы приблизились к французам. Но он задавал такой высокий темп, что я мог только держаться за ним. Я шёл буквально на пределе и держался из последних сил, потому что уже не мог бежать быстрее. На второй половине дистанции я пришёл в себя, а он наоборот замедлился. Тут я понял, что смогу с ним побороться в спринте. При выходе на стадион я попробовал свои силы, и мне это удалось. Александр очень быстрый биатлонист, поэтому мне было интересно с ним сразиться.

— Вы решились атаковать его за 300 метров, когда почувствовали, что он устал?

— Это было хорошее место для атаки. Я опередил его на повороте и первым выкатился на стадион на спуске. Это было верное решение.

Rolf Kosecki/Global Look Press

— Сегодня были шансы повторить подобное с Йоханнесом Бё или никто не сможет сравниться с ним в скорости?

— Думаю, это возможно, но сегодня я слишком устал за эти три дня стартов. Я быстро понял, что у меня нет шансов против него. Возможно, этот тяжёлый последний круг вчера и финишный спуск против Логинова лишили меня сил в этой гонке. Я был уже не так свеж, поэтому хорошо, что добрался до подиума.

— Йоханнес в нынешней форме смог бы конкурировать с чистыми лыжниками в гонках коньковым ходом?

— Не знаю. Я думаю, что он был бы достаточно хорош в гонках свободным стилем. Он бы мог попробовать, но у норвежцев нет проблем с хорошими лыжниками. Да и Йоханнес итак сейчас лучший биатлонист в мире и ему нет необходимости пробовать себя в другом виде спорта.

— Уле-Эйнар Бьорндален во времена такого же тотального превосходства как раз искал новые вызовы и участвовал в лыжных гонках.

— Ну, то Бьорндален. Вы можете спросить Йоханнеса, интересно ли это ему. Было бы любопытно сравнить их успехи в лыжах. Думаю, на дистанции 15 км он мог бы показать высокий результат.

— Что вы можете сказать об изменениях трассы в Антхольце? Она стала более сложной?

— Нет. Она практически той же сложности, что и раньше. Изменились только нюансы. Но мне нравится эта трасса. Она очень сбалансирована, здесь негде отдохнуть.

— Здесь пройдёт следующий чемпионат мира. Почти две недели соревнований на такой высоте будут сложным испытанием для вас?

— Высота здесь такая, что нужно непременно быть в хорошей форме. Когда ты в хорошей форме, ты не страдаешь из-за нехватки кислорода в крови.

— Но через год у вас будет больше времени для более качественной подготовки?

— Я на это надеюсь. Хорошая форма — это будет ключ к успеху на чемпионате. Разница будет огромная, когда ты готовишься к этой высоте и когда выступаешь третью неделю подряд.

— Вы рады, что наступит перерыв? Как проведёте это время?

— Да, я предстоящую неделю проведу дома. Пару дней буду отдыхать, но потом начну тренироваться. Уже в следующий понедельник мы полетим за океан, поэтому надо быть в тонусе. Там меня будут ждать две недели соревнований.

— Вы будете там участвовать во всех гонках?

— Пока я не планирую пропускать старты, но, конечно, буду смотреть по своему состоянию.

— В Рупольдинге первую победу женской сборной Германии принесла Франциска Пройсс. Когда ждать такого успеха от мужчин?

— Нам непросто бороться с Йоханнесом. Но зато у нас уже есть шесть призовых мест, а это совсем неплохо. Но главный старт для нас — чемпионат мира. Я надеюсь, мы подойдём к нему во всеоружии.