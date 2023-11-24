«Овощные базы»: Винер рассказала про спортивные залы в США Президент ВФХГ Винер сравнила спортивные залы в США с овощными базами

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Ирина Винер

Российские спортсмены могут тренироваться в шикарных условиях, в то время как залы в Соединенных Штатах похожи на овощные базы, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер во время открытия Дворца гимнастики в Новой Москве. По ее словам, которые передает ТАСС, она приехала в США с одной из гимнасток и ужаснулась условиям в спортивных залах.

Если бы вы видели их залы страшные. У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали в Америку и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой, — сообщила Винер.

Тренер также возмутилась, что теперь международные федерации требуют с российских спортсменов, в том числе детей, до 500 тысяч рублей за проверку для допуска к турнирам. При этом, как подчеркнула Винер, эти деньги претенденты должны выделять из собственного кармана, потому что Министерство спорта и Олимпийский комитет России не могут платить за них. По ее словам, международные организации делают все, чтобы не допустить спортсменов из РФ до соревнований.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики РФ Василий Титов заявил, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. По его словам, нельзя исключать, что кто-то из гимнастов поедет на соревнования.