Шансы Овечкина побить рекорд Гретцки оценили

Бывший форвард «Вашингтона» Петер Бондра оценил шансы российского хоккеиста и нападающего столичной команды Александра Овечкина побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.
«Сможет ли Овечкин догнать Гретцки? Шансы есть. Никогда не знаешь, когда начнется спад в игре. Но с Алексом это случится не скоро, у него есть еще несколько лет в запасе», — приводит его слова The Athletic.
Бондра добавил, что Овечкину нужно играть как можно дольше, тогда этот шанс резко возрастёт.
На данный момент Овечкин занимает 15-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки, который забросил 894 гола в 1487 играх.
Овечкин стал рекордсменом и расстроился, писал News.ru.