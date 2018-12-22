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Шансы Овечкина побить рекорд Гретцки оценили

Александр Овечкин Ed Clemente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Овечкин

спорт [ версия для печати ]

Бывший форвард «Вашингтона» Петер Бондра оценил шансы российского хоккеиста и нападающего столичной команды Александра Овечкина побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Сможет ли Овечкин догнать Гретцки? Шансы есть. Никогда не знаешь, когда начнется спад в игре. Но с Алексом это случится не скоро, у него есть еще несколько лет в запасе», — приводит его слова The Athletic.

Бондра добавил, что Овечкину нужно играть как можно дольше, тогда этот шанс резко возрастёт.

На данный момент Овечкин занимает 15-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки, который забросил 894 гола в 1487 играх.

Овечкин стал рекордсменом и расстроился, писал News.ru.


#рекорд #НХЛ #АлександрОвечкин
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