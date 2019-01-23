USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,285 $   Brent61.64 $ Bitcoin3,586.97 $
МОСКВА-18°C11:32
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Овечкину предпочли форварда «Сан-Хосе»

Томаш Гертл Samuel Stringer/Icon Sportswire/Global Look Press

Томаш Гертл

спорт [ версия для печати ]

Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила тройку лучших игроков дня. В топ-3 вошёл форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

В матче с «Сан-Хосе» (6:7 ОТ) 33-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка и был признан первой звездой встречи. Однако лучшим по итогам игрового дня выбрали не Овечкина, а форварда «Сан-Хосе» Томаша Гертла. Чех также набрал 4 (3+1) очка, но его команда выиграла и сохранила второе место в Западной конференции.

Замкнул тройку лучших ещё один форвард «Сан-Хосе» — Эвандер Кейн. В игре с «Вашингтоном» канадец забросил две шайбы.

Ранее News.ru сообщал, что Овечкин в матче с «Сан-Хосе» обновил ряд личных рекордов.


#хоккей #НХЛ #АлександрОвечкин #ВашингтонКэпиталз #ЭвандерКейн #Сан-Хосе #ТомашГертл
самое читаемое
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге
происшествия
Мужчина расстрелял вымогателей в центре Москвы


читайте также
спорт 09:58, 23 января 2019
Головина подстерегла очередная травма
спорт 09:25, 23 января 2019
Семак оправдал назвавшего россиян «баранами» Кокорина
спорт 09:06, 23 января 2019
Две чемпионки Игр-2016 попались на допинге
Лента новостей
в мире 11:22
В Сети появились документы о строительстве Trump Tower
здоровье 11:22
Плохое питание ежегодно лишает армию 135 тысяч призывников
спорт 11:12
Британцы возмущены решением WADA по РУСАДА
в мире 11:04
ФРС ведёт проверку подозрительных операций Deutsche Bank
экономика 11:03
АСВ подсчитало судебные дела в рамках ликвидации банков
Другие новости
спорт 11:12
Британцы возмущены решением WADA по РУСАДА
спорт 10:30
Французы отказали «Зениту» в трансфере норвежца
спорт 10:09
Батыршин: Билялетдинова лучше не подкалывать
Защитник «Ак Барса» рассказал о подготовке к Кубку Гагарина
спорт 09:58
Головина подстерегла очередная травма
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top