Овечкину предпочли форварда «Сан-Хосе»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила тройку лучших игроков дня. В топ-3 вошёл форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
В матче с «Сан-Хосе» (6:7 ОТ) 33-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка и был признан первой звездой встречи. Однако лучшим по итогам игрового дня выбрали не Овечкина, а форварда «Сан-Хосе» Томаша Гертла. Чех также набрал 4 (3+1) очка, но его команда выиграла и сохранила второе место в Западной конференции.
Замкнул тройку лучших ещё один форвард «Сан-Хосе» — Эвандер Кейн. В игре с «Вашингтоном» канадец забросил две шайбы.
Ранее News.ru сообщал, что Овечкин в матче с «Сан-Хосе» обновил ряд личных рекордов.