Овечкину предпочли форварда «Сан-Хосе»

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Томаш Гертл

Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила тройку лучших игроков дня. В топ-3 вошёл форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

В матче с «Сан-Хосе» (6:7 ОТ) 33-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка и был признан первой звездой встречи. Однако лучшим по итогам игрового дня выбрали не Овечкина, а форварда «Сан-Хосе» Томаша Гертла. Чех также набрал 4 (3+1) очка, но его команда выиграла и сохранила второе место в Западной конференции.

Замкнул тройку лучших ещё один форвард «Сан-Хосе» — Эвандер Кейн. В игре с «Вашингтоном» канадец забросил две шайбы.

Ранее News.ru сообщал, что Овечкин в матче с «Сан-Хосе» обновил ряд личных рекордов.