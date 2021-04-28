Овечкина с травмой застали на батуте с детьми

https://static.news.ru/photo/73479bc8-a8a5-11eb-8a51-96000091f725_660.jpg Фото: nastyashubskaya / instagram

Российский хоккеист, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в объектив камеры своей супруги Анастасии Шубской во время игры с детьми. Он вместе с сыновьями Серёжей и Ильёй прыгал на батуте несмотря на травму.

Хоккеист пропустит две игры, и пока у него есть свободное время, он проводит его с семьёй. Судя по кадрам, спортсмен чувствует себя хорошо и скоро снова будет в строю.

Кроме видео, на котором Овечкин с детьми прыгает на батуте, Шубская также выложила в Instagram ролик с прогулки и развлечения звёздного отца с младшим сыном в доме.

nastyashubskaya / instagram

Первый сын у пары появился в 2018 году, а Илья родился в мае прошлого года.

Характер травмы Овечкина тренера не раскрывают. Как говорят спортивные медики, это делается специально, так как, если кто-то узнает, что именно болит у хоккеиста, в следующем же матче его будут бить именно туда.

Ранее NEWS.ru писал, что жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская, будучи дважды мамой, восхитила поклонников идеальной фигурой. Младшая дочь Веры Глаголевой снялась на пляже в Майами, где живёт её семья.