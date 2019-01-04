USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,294 $   Brent55.89 $ Bitcoin3,832.40 $
МОСКВА-4°C10:25
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Овечкин замахнулся на ещё один снайперский рекорд НХЛ

Александр Овечкин alex__ovechkin/vk.com

Александр Овечкин

спорт [ версия для печати ]

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне и в 14-й раз подряд достиг данной отметки в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Гол россиянина не помог победить его клубу, который уступил «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:5.

При этом 33-летний форвард стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, которому удавалось забивать по 30 шайб за сезон 14 лет подряд. Лучшим остаётся достижение канадца Майка Гартнера, который показывал такой результат на протяжении 15 сезонов — с 1979 по 1994 год, сообщает пресс-служба НХЛ в Twitter.

Овечкин с 30 заброшенными шайбами продолжает лидировать в споре снайперов нынешнего чемпионата НХЛ.

Ранее News.ru сообщал, что хоккеист отказался от участия в Матче звёзд НХЛ. Лидер «Вашингтона» предпочёл воспользоваться свободным временем, чтобы подготовиться ко второй части сезона и к плей-офф.


#НХЛ #АлександрОвечкин
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
спорт 14:03, 3 января 2019
Малкин поддержал отказавшегося от Матча звёзд Овечкина
спорт 18:44, 1 января 2019
Овечкин догнал легендарного канадца по количеству трофеев
спорт 17:27, 22 декабря 2018
Шансы Овечкина побить рекорд Гретцки оценили
Лента новостей
происшествия 10:20
Выходец из Украины выстрелил в отца двоих детей в России
общество 10:19
Поездов «Москва» в столичном метро стало больше
общество 10:02
Вирус WannaCry вновь напомнил о себе
lifestyle 10:01
Принц Гарри бросил пить и отказался от мяса
оружие 09:53
Россия испытает защищённую от радиации бронемашину
Другие новости
спорт 02:49
ВАДА сдерживает атаку на РУСАДА
спорт 23:23
Роналду стал лучшим футболистом года
спорт 19:04
«Барселона» замахнулась на чемпиона мира
спорт 18:22
«Манчестер Сити» пригрозили лишением еврокубков
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top