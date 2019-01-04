Овечкин замахнулся на ещё один снайперский рекорд НХЛ

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Александр Овечкин

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне и в 14-й раз подряд достиг данной отметки в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Гол россиянина не помог победить его клубу, который уступил «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:5.

При этом 33-летний форвард стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, которому удавалось забивать по 30 шайб за сезон 14 лет подряд. Лучшим остаётся достижение канадца Майка Гартнера, который показывал такой результат на протяжении 15 сезонов — с 1979 по 1994 год, сообщает пресс-служба НХЛ в Twitter.

Alex Ovechkin is the second player in NHL history to score at least 30 goals in each of his first 14 seasons, joining longtime @Capitals forward Mike Gartner (15; 1979-80 to 1993-94). #NHLStats #WSHvsSTL pic.twitter.com/azdGqOeGCi — NHL Public Relations (@PR_NHL) 4 января 2019 г.

Овечкин с 30 заброшенными шайбами продолжает лидировать в споре снайперов нынешнего чемпионата НХЛ.

Ранее News.ru сообщал, что хоккеист отказался от участия в Матче звёзд НХЛ. Лидер «Вашингтона» предпочёл воспользоваться свободным временем, чтобы подготовиться ко второй части сезона и к плей-офф.