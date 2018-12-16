USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Овечкин стал рекордсменом и расстроился

Сергей Булкин/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин, установивший личный рекорд в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сейрбз», рассказал, что игра сложилась неудачно.

«Да, у меня были хорошие моменты и сделать ещё один „хэтти“ было бы неплохо. Но сегодня не мой день», — признался капитан «столичных».

Овечкин отличился во втором периоде, сравняв счёт (3:3). Эта шайба стала для него 29-й в сезоне и 636-й в карьере. Россиянин набрал очки в 14-м матче подряд, что стало его личным рекордом. В двух предыдущих встречах (с «Детройтом» и «Каролиной») форвард оформил по хет-трику.

Столичный клуб победил «Баффало» по буллитам. Овечкин забросил победную шайбу.

Как писал News.ru, Овечкин установил личный рекорд.


#хоккей #НХЛ #АлександрОвечкин
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
спорт 12:36, 16 декабря 2018
Экс-футболист сборной Германии обратился к Кокорину
спорт 20:37, 15 декабря 2018
Кокорина и Мамаева поддержали в Турции
спорт 20:12, 15 декабря 2018
«Ред Булл» открестился от сына Шумахера
Лента новостей
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
Другие новости
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top