Овечкин стал рекордсменом и расстроился

https://news.ru/storage/news/1c531e8334a28d8671462a95b9cf3ee5/2d724f37-b248-477d-921d-6797a879a435_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин, установивший личный рекорд в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сейрбз», рассказал, что игра сложилась неудачно.

«Да, у меня были хорошие моменты и сделать ещё один „хэтти“ было бы неплохо. Но сегодня не мой день», — признался капитан «столичных».

Овечкин отличился во втором периоде, сравняв счёт (3:3). Эта шайба стала для него 29-й в сезоне и 636-й в карьере. Россиянин набрал очки в 14-м матче подряд, что стало его личным рекордом. В двух предыдущих встречах (с «Детройтом» и «Каролиной») форвард оформил по хет-трику.

Столичный клуб победил «Баффало» по буллитам. Овечкин забросил победную шайбу.

Как писал News.ru, Овечкин установил личный рекорд.