Овечкин забросил две шайбы и поднялся в рейтинге лучших бомбардиров Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен

Фото: Jaylynn Nash/Global Look Press

Александр Овечкин (слева)

Российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс». Несмотря на то что встреча завершилась проигрышем «столичных» со счетом 3:7, «дубль» российского хоккеиста позволил ему подняться на 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Так, Овечкин довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 845. Его отставание от лидера рейтинга канадца Уэйна Гретцки сократилось до 49 шайб.

Он [Овечкин] величайший бомбардир всех времен. Так что всегда весело играть против него и наблюдать за тем, как он это делает, а также за волнением и страстью, которые он испытывает, когда забивает голы, — сказал игрок «Торонто» Остон Мэттьюс после матча.

Двумя днями Александр Овечкин на выезде оформил «дубль» в матче с клубом «Калгари Флеймс». Эти шайбы помогли команде «Вашингтон Кэпиталз» одержать верх над соперником со счетом 5:2.

До этого форвард канадского хоккейного клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид также назвал Овечкина величайшим бомбардиром его поколения. По его словам, у российского спортсмена есть шанс побить рекорд Уэйна Гретцки.

Как отметил бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов, у российского хоккеиста был небольшой спад, с чем ему удалось справиться. Он также выразил уверенность, что Ови побьет рекорд Гретцки.