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Александр Кокорин избавился от своих дорогих автомобилей. Об этом он рассказал в интервью блогеру Евгению Савину.

В автопарке футболиста был «Гелендваген» за 75 млн рублей с номером «ВОР», а также «Ламборгини» с номером «ХАМ». О судьбе «Бентли» с инициалами спортсмена «КАА» Кокорин рассказывать не стал. Продал...