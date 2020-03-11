Александр Овечкин дал первые уроки по игре в хоккей полуторагодовалому сыну Серёже. Хоккейную коробку пока безо льда установили во дворе дома.
Первые уроки выложила в сторис жена хоккеиста Анастасия Шубская.
Овечкин дал сыну клюшку, положил перед ним шайбы и показал, как их закидывать в ворота. Мальчик очень развеселился, он хохотал при каждом броске отца. Особенно ему понравилось, когда напротив сетки встала собака и включилась в игру.
Попыталась забить шайбу в ворота и Анастасия Шубская.
Ранее NEWS.ru сообщал, что беременная жена Овечкина Анастасия Шубская и его сын Сергей побывали на церемонии поздравления хоккеиста с 700-м голом. Праздник был организован на ледовой площадке спортивного комплекса Capital One Arena в Вашингтоне.
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