Овечкин сравнялся с лидером гонки бомбардиров НХЛ

Читайте нас в Google Новости

Российский капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс». Однако столичная команда проиграла в родных стенах со счётом 2:4.

Россиянин провёл на льду 21 минуту и 45 секунд. Именно он открыл счёт в матче. Заброшенная шайба стала для россиянина 756-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин занимает четвёртое место в списке лучших снайперов в истории лиги. До идущего третьим Яромира Ягра (766) ему осталось забросить 10 шайб.

Всего в нынешнем сезоне российский форвард отметился 26 голами и 28 результативными передачами. Аналогичные показатели имеет немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Хоккеисты делят первое место в бомбардирской гонке сезона.

За карьеру в НХЛ Овечкин набрал 1374 (756 + 618) очка в 1236 матчах.

Ранее Александр Овечкин помог партнёрам одолеть «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата.