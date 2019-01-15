USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,291 $   Brent59.52 $ Bitcoin3,678.10 $
МОСКВА0°C09:01
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Овечкин продолжает переписывать историю НХЛ

Ed Clemente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

«Вашингтон» уступил на своём льду «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счётом 1:4 (1:0, 0:3, 0:1).

Единственную шайбу в составе хозяев забросил Александр Овечкин. Она стала для форварда 33-й в сезоне и 640-й в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю 33-летний россиянин догнал Дэйва Андрейчука и занимает теперь 14-е место среди снайперов в истории НХЛ.

Счёт в игре сравнял форвард «Блюз» Иван Барбашев. Его одноклубник и соотечественник Владимир Тарасенко набрал по системе «гол+пас» 2 (1+1) очка. Он помог забить Винсу Данну, а затем отличился и сам. 

Ранее News.ru сообщал, что Овечкин 14-й сезон подряд преодолевает планку в 30 шайб. Эта отметка покорилась ему в игре с тем же «Сент-Луисом». Тогда «Блюз» выиграл со счётом 5:2.


#хоккей #НХЛ #АлександрОвечкин
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
спорт 08:14, 15 января 2019
Касаткина уступила 145-й ракетке мира на Australian Open
спорт 06:09, 15 января 2019
Япония отрицает дачу взяток членам МОК
спорт 05:37, 15 января 2019
Медведев легко прошёл во второй круг Australian Open
Лента новостей
общество 08:59
Ветер и гололедицу обещают москвичам синоптики
общество 08:56
Состояние «арестованных» в Приморье косаток вновь проверят
общество 08:48
Госучреждения могут обязать закупать электромобили
общество 08:46
Популярные марки буженины проверил Росконтроль
происшествия 08:41
Сахалинские энергетики подготовились к циклону
Другие новости
спорт 08:14
Касаткина уступила 145-й ракетке мира на Australian Open
спорт 06:09
Япония отрицает дачу взяток членам МОК
спорт 05:37
Медведев легко прошёл во второй круг Australian Open
спорт 19:44
Российский футбол может потерять ещё один клуб
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top