Овечкин продолжает переписывать историю НХЛ

https://news.ru/storage/news/1cc6049f17ac50d20644ee99e90c49c4/27d188a9-84d7-4981-a100-f062d9478ea7_850.jpg Ed Clemente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Вашингтон» уступил на своём льду «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счётом 1:4 (1:0, 0:3, 0:1).

Единственную шайбу в составе хозяев забросил Александр Овечкин. Она стала для форварда 33-й в сезоне и 640-й в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю 33-летний россиянин догнал Дэйва Андрейчука и занимает теперь 14-е место среди снайперов в истории НХЛ.

Счёт в игре сравнял форвард «Блюз» Иван Барбашев. Его одноклубник и соотечественник Владимир Тарасенко набрал по системе «гол+пас» 2 (1+1) очка. Он помог забить Винсу Данну, а затем отличился и сам.

Ранее News.ru сообщал, что Овечкин 14-й сезон подряд преодолевает планку в 30 шайб. Эта отметка покорилась ему в игре с тем же «Сент-Луисом». Тогда «Блюз» выиграл со счётом 5:2.