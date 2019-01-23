Овечкин обновил ряд рекордов в игре с «Сан-Хосе»

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Александр Овечкин

«Вашингтон» уступил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра в Вашингтоне завершилась со счётом 6:7 ОТ в пользу гостей.

Это поражение оказалось для столичной команды шестым подряд. Даже несмотря на старания форварда Александра Овечкина. Российский легионер «Кэпиталз» оформил хет-трик. Он стал 23-м в заокеанской карьере хоккеиста. Таким образом, Ови поднялся на 10-е место, сравнявшись по этому показателю с финном Яри Курри и обогнав другого скандинава — Теему Селянне (22 хет-трика). У идущего на девятом месте Си Деннени — 25 хет-триков.

В игре с «Шаркс» Овечкин обновил ещё несколько рекордов. Этот матч стал 136-м в карьере 33-летнего форварда, в котором он забивал больше одной шайбы. По этому показателю он вместе с тем же Селянне не знает себе равных с сезона 1992/93.

Также Овечкин вышел на чистое 14-е место по заброшенным шайбам в НХЛ, обогнав Дэйва Андрейчука (640). На 13-м месте в снайперском листе расположился Брендан Шенахан с 656 шайбами за карьеру.

Кроме того, на счету капитана «Вашингтона» результативная передача. По итогам встречи с «Сан-Хосе» Овечкин был признан первой звездой матча.

В текущем сезоне Овечкин набрал уже 56 (36+20) очков в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ. У ближайших преследователей — Джеффа Скиннера из «Баффало», Джона Тавареса из «Торонто» и Брейдена Пойнта из «Тампы» по 30 заброшенных шайб.

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