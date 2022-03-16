«Овечкин - настоящий образ России»: олимпийский чемпион похвалил игрока НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о результативности нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который забросил 767-ю шайбу и вышел на первое место в списке европейских снайперов НХЛ. 63-летний специалист считает, что спортсмен создает правильный образ России на международной арене, сообщает «Чемпионат».

Ожидаемое достижение, но при этом заоблачное. Теперь надо выходить на второе место. Там не такой большой отрыв. Видимо, отложит это уже на следующий сезон. Очень ценно, что Овечкин дарит такие эмоции. Создает правильный, человечный и настоящий образ России, — сказал двукратный олимпийский чемпион.

Отметим, что 767-я шайба также вывела Овечкина на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он обошел чеха Яромира Ягра, в активе которого 766 голов.

Ранее российский нападающий заявил, что очень счастлив тому факту, что ему удалось стать лучшим европейским снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).