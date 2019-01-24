Овечкин добрался до «вечного» рекорда Фёдорова

https://news.ru/storage/news/0d9ea680b09fe28a7a92f4f8b3eb11f7/6c45371e-9380-451d-b319-b9ccd91a2733_850.jpg Jeanine Leech/Icon Sportswire/Global Look Press

Александр Овечкин

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Торонто» (3:6) набрал 1179-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По этому показателю 33-летний хоккеист сравнялся с Сергеем Фёдоровым.

До этого Фёдоров, выступавший за «Детройт», «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон», в одиночку владел рекордом результативности НХЛ среди россиян. Он завершил карьеру за океаном в 2009 году. Что примечательно, Овечкин набрал 1179 очков в 1053 матчах в 14 сезонах. Тогда как Фёдорову понадобилось для этого больше времени — 1248 матчей в 18 сезонах.

Кроме этих двоих, никто из россиян не преодолел отметки в 1000 очков в НХЛ. Ближе других к этому находится Евгений Малкин. У форварда «Питтсбурга» на счету 982 очка в 832 матчах.

В списке лучших бомбардиров в истории НХЛ Овечкин занимает 49-е место. Ближайшая цель для Ови — экс-игрок «Филадельфии» Род Бриндамор (1184 очка). Вне конкуренции по этому показателю Уэйн Грецки (2857 очков в 1487 играх).

Ранее News.ru сообщал, что Овечкин обновил несколько рекордов в заокеанской карьере.