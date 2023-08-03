Ответка Харлан: МОК может пожизненно дисквалифицировать россиянку Смирнову История с несостоявшимся рукопожатием Анны Смирновой и Ольги Харлан на ЧМ по фехтованию получила продолжение

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

Ольга Харлан с Украины (слева) борется с Анной Смирновой из России

3 августа комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову. На сайте ведомства сообщается, что спортсменка совершила «провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу». Так ли это и что вообще происходит — в материале NEWS.ru.

Почему Верховная рада Украины требует пожизненной дисквалификации Смирновой

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову на чемпионате мира в Милане, но отказалась от традиционного рукопожатия после боя. В тот же день Харлан сняли с чемпионата мира и дисквалифицировали на 60 дней. Однако за прошедшую неделю многое изменилось: Харлан автоматически допустили до Олимпиады, Смирнову призвали отстранить пожизненно, а в фехтовании поменяли правила, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

«Верховная рада Украины полностью поддерживает поступок олимпийской чемпионки Ольги Харлан, решительно осуждает решение FIE о дисквалификации украинской спортсменки и призывает федерацию: полностью отменить дисквалификацию Харлан и официально принести ей извинения; привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации Харлан; пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову», — говорится в тексте обращения.

Фото: IMAGO/Matteo Arnoul / LiveMedia/Global Look Press Анна Смирнова

Украина призвала разобраться с допуском российских спортсменов на соревнования

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации тщательнее проверять россиян и белорусов на критерии допуска к турнирам. Ранее МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов в нейтральном статусе, если эти спортсмены, в частности, не представляют силовые структуры и не поддерживают специальную военную операцию на Украине.

«Во-первых, если и допускать [россиян и белорусов] до соревнований под нейтральным флагом, то нужно, чтобы международные федерации тщательнее проверяли их. Потому что есть федерации, которые реально проверяют и реально не допускают. А есть такие, как федерации дзюдо, тхэквондо, которые допустили вообще всех, даже тех, которые находятся на контрактах с ЦСКА или «Динамо», — цитирует Гутцайта РИА Новости со ссылкой на украинский Минспорт.

Он также упомянул Смирнову и заявил, что она поддерживает СВО и «провоцирует соперников». Основанием полагать, что Смирнова поддерживает боевые действия, с его точки зрения, является опубликованная в соцсетях фотография саблистки с братом в военной форме.

Фото: .rusfencing.ru Анна Смирнова

Как менялась позиция по Харлан после скандала на ЧМ

Украинская саблистка Ольга Харлан за отказ пожать руку Смирновой изначально была дисквалифицирована на 60 дней — получила черную карточку. Такое решение приняла Международная федерация фехтования (FIE). Но уже на следующий день, 28 июля, МОК внес коррективы в дело Харлан и выдал украинской спортсменке автоматическую квалификацию на Олимпийские игры — 2024. В заявлении МОК утверждается, что спортсменка попала в «уникальную ситуацию».

«Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК предоставит вам дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже, если вы не сможете отобраться в оставшийся период», — заявили в МОК. Глава организации Томас Бах даже написал письмо Харлан, где подтвердил ее автоматический допуск на Олимпиаду-2024.

В тот же день, 28 июля, FIE под влиянием МОК отменила дисквалификацию Харлан и постановила, что действия украинки были «добросовестными». Ее жест саблей в конце поединка расценили как прощальный и допустимый, согласно все еще действующим ковид-протоколам.

«Мы тщательно обсудили этот вопрос и встретились с Харлан. Кроме того, после консультаций с МОК мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом. Также это будет сигналом о чуткости и понимании для всех спортивных федераций, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами», — заявил временно исполняющий обязанности главы FIE Эммануэль Кациадакис.

Как Харлан продолжила выступать на ЧМ и дошла до матча за бронзу

Сборная Украины вместе с Ольгой Харлан в составе заняла четвертое место в командном турнире саблисток на ЧМ в Милане. В поединке за третье место они уступили Южной Корее со счетом 32:45. Помимо Харлан за Украину выступили Юлия Бакастова и Алина Комащук.

Таким образом, Харлан, осталась на турнире, с которого ее дисквалифицировали. Это первый подобный случай в истории.

Фото: Tommaso Berardi/IPA Sport/Global Look Press Ольга Харлан

Какие изменения внесли в правила фехтования после поединка Харлан и Смирновой

29 июля Международная федерация фехтования решила отменить рукопожатия после боев во избежание повторения подобных скандалов в будущем. Спортсменам разрешили приветствовать друг друга на расстоянии любым способом. Ольга Харлан это решение поддержала.

«Надо, чтобы они давили примером тенниса, примером фехтования — это возможно. Поэтому изменяйте это правило, чтобы не было таких случаев, как в фехтовании. Потому что оно должно меняться, украинские спортсмены не пожимают руки российским и белорусским атлетам — это факт. Должны меняться правила, потому что меняется мир», — сказала Харлан.

В каком еще виде спорта отказались от рукопожатий

В реальности между украинскими и российскими (и белорусскими) теннисистами нет рукопожатий уже больше года, но на официальном уровне это закрепили лишь на этой неделе на турнире в Вашингтоне. Там перед матчами Элины Свитолиной с Викторией Азаренко и Дарьей Касаткиной объявили по громкой связи, что после игры рукопожатия не будет.

Это важно было сделать для болельщиков, так как на предыдущих турнирах публика освистывала спортсменок за отказ приветствовать соперника. Но в теннисе в отличие от фехтования рукопожатия никогда не были обязательными, это просто традиция.

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