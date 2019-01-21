Отсутствие россиянок на тренировке ЧЕ объяснили

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Алина Загитова

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган объяснил причину отсутствия фигуристок Алины Загитовой, Станиславы Константиновой и Софьи Самодуровой на тренировке перед чемпионатом Европы в Минске.

«Поздний прилет наших спортсменок в Минск на соревнования связан с графиком. Они и не планировали, что сегодня должны быть на тренировке», — сказал Коган Sport24.

Следующая тренировка группы с участием россиянок назначена на 22 января с 11:30 до 12:10 по московскому времени. Короткая программа у женщин пройдёт 23 января в 11:45 мск, произвольная — 25-го числа в 18:00.

Короткую программу женщины представят 23 января. Чемпионат Европы по фигурному катанию завершится 27 января.

Ранее News.ru сообщал, что ни одна из россиянок не вышла ни на первую, ни на вторую тренировку на чемпионате Европы.