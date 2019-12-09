https://static.news.ru/photo/ff5c8318-1a84-11ea-99bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) согласился с мнением комитета по соответствию (CRC), что работа РУСАДА эффективна в борьбе с допингом в российском спорте.

В связи с этим агентство приняло решение не навязывать России какой-либо специальный мониторинг или надзор антидопинговой деятельности в течение четырёх лет.

Тем не менее, одним из условий восстановления РУСАДА будет отсутствие вмешательства извне в его деятельность. WADA в течение всего четырёхлетнего периода должно остаться довольным деятельностью РУСАДА, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте WADA.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв ожидал объективного решения WADA, который запретил России принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение в течение четырёх лет.