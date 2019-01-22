Отстранённый за допинг Зубков подал в отставку в ФБР

Двукратный олимпийский чемпион на территории России, президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков принял решение сложить полномочия.
«Я подал заявление о временном уходе с поста президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации или до решения вопросов, препятствующих моей деятельности на посту главы организации», — приводит его слова ТАСС.
Исполняющей обязанности президента федерации назначена Елена Аникина.
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала президента Федерации бобслея России Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года. Также за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи отстранены и другие российские бобслеисты: Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарёв.
Александр Зубков выиграл две золотые медали на Олимпийских играх — 2014. За нарушение антидопинговых правил спортсмен был лишён награды на основании решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Международный олимпийский комитет направил запрос на возвращение медалей.
В ноябре текущего года Мосгорсуд отказал в признании на территории Российской Федерации решения CAS о виновности Александра Зубкова в нарушении антидопинговых правил.
Как писал News.ru, Зубкова официально отлучили от бобслея.