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Отстранённый за допинг Зубков подал в отставку в ФБР

Александр Зубков imago sportfotodienst/Global Look Press

Александр Зубков

спорт [ версия для печати ]

Двукратный олимпийский чемпион на территории России, президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков принял решение сложить полномочия.

«Я подал заявление о временном уходе с поста президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации или до решения вопросов, препятствующих моей деятельности на посту главы организации», — приводит его слова ТАСС.

Исполняющей обязанности президента федерации назначена Елена Аникина.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала президента Федерации бобслея России Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года. Также за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи отстранены и другие российские бобслеисты: Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарёв.

Александр Зубков выиграл две золотые медали на Олимпийских играх — 2014. За нарушение антидопинговых правил спортсмен был лишён награды на основании решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Международный олимпийский комитет направил запрос на возвращение медалей.

В ноябре текущего года Мосгорсуд отказал в признании на территории Российской Федерации решения CAS о виновности Александра Зубкова в нарушении антидопинговых правил.

Как писал News.ru, Зубкова официально отлучили от бобслея.


#фигурноекатание #АлександрЗубков
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