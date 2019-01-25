USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,297 $   Brent61.16 $ Bitcoin3,571.54 $
МОСКВА-15°C19:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Отстранённого тренера Головина нашли «высокомерным»

Norbert Scanella/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Футболисты французского «Монако» были недовольны работой и обращением к ним бывшего главного тренера команды Тьерри Анри.

«Тренер плохо общался с командой, был высокомерным и не слушал чужого мнения», — цитирует интернет-портал Goal источника, знакомого с ситуацией.

Руководство «Монако» отстранило Анри от исполнения обязанностей главного тренера 24 января. Анри проработал в клубе с 13 октября, но одержал всего две победы в 12 матчах чемпионата Франции, занял последнее место в группе Лиги чемпионов и вылетел из Кубка Франции. В распоряжении Анри находился российский полузащитник Александр Головин, который во всех матчах сумел отличиться лишь одной результативной передачей.

News.ru сообщал, что бывший главный тренер команды Леонарду Жардим может вернуться на пост наставника монегасков в ближайшее время.


#футбол #Монако
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
спорт 18:55, 25 января 2019
Тутберидзе поупражнялась в кёрлинге перед стартом Загитовой
спорт 18:44, 25 января 2019
С обедневшего «Амкара» потребовали миллионы
спорт 18:31, 25 января 2019
Ерёменко променял «Спартак» на СИК
Лента новостей
в мире 19:17
В новую церковь Украины перешли 0,2% её священников
политика 19:15
Рейтинг Путина обновил минимум за 13 лет
в мире 19:11
Помпео выступит на Совбезе ООН по Венесуэле в субботу
в мире 19:04
Госдеп США предупредил об опасности терактов в Одессе
спорт 18:55
Тутберидзе поупражнялась в кёрлинге перед стартом Загитовой
Другие новости
спорт 19:08
Елисеев: с прошлого года у меня психологические проблемы
Биатлонист — о неудаче в Антхольце и отсутствии прогресса
спорт 18:55
Тутберидзе поупражнялась в кёрлинге перед стартом Загитовой
спорт 18:44
С обедневшего «Амкара» потребовали миллионы
спорт 18:37
Йоханнес Бё выступит во всех гонка до чемпионата мира
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top