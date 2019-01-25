Отстранённого тренера Головина нашли «высокомерным»

https://news.ru/storage/news/76db9cea119b517556cbeb6e7727bff8/b6f835e9-d82f-4b6c-a103-d947cda95eb5_850.jpg Norbert Scanella/Global Look Press

Футболисты французского «Монако» были недовольны работой и обращением к ним бывшего главного тренера команды Тьерри Анри.

«Тренер плохо общался с командой, был высокомерным и не слушал чужого мнения», — цитирует интернет-портал Goal источника, знакомого с ситуацией.

Руководство «Монако» отстранило Анри от исполнения обязанностей главного тренера 24 января. Анри проработал в клубе с 13 октября, но одержал всего две победы в 12 матчах чемпионата Франции, занял последнее место в группе Лиги чемпионов и вылетел из Кубка Франции. В распоряжении Анри находился российский полузащитник Александр Головин, который во всех матчах сумел отличиться лишь одной результативной передачей.

News.ru сообщал, что бывший главный тренер команды Леонарду Жардим может вернуться на пост наставника монегасков в ближайшее время.