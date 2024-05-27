Отстраненная сборная России по хоккею поднялась в рейтинге IIHF Сборная России по хоккею поднялась на второе место в рейтинге IIHF

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), следует из информации на сайте организации. Команда располагается на втором месте, имея в активе 4065 очков.

Отмечается, что отстраненные российские спортсмены поднялись в списке после поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира 2024 года. Лидирует в рейтинге Канада с 4100 очками. Финны замыкают тройку лидеров с 3955 очками.

Чемпионат мира по хоккею завершился 26 мая победой сборной Чехии. В финале команда обыграла сборную Швейцарии со счетом 2:0. Шайбы за победившую сборную забросили Давид Пастрняк (50-я минута) и Давид Кампф (60). Для чешской национальной команды победа на чемпионате мира стала первой начиная с 2010 года, когда им удалось в финале переиграть россиян. В текущем турнире Россия не участвовала из-за отстранения.

Таким образом, сборная Чехии обошла российскую команду по количеству медалей на ЧМ. Это 14-я победа чехов, в свою очередь, россияне побеждали на турнире 13 раз.

В феврале 2024-го Совет Международной федерации хоккея объявил о недопуске сборной России до участия в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2024/25. Он объяснил такое решение соображениями безопасности, связанными с реинтеграцией национальных и клубных команд России и Белоруссии в соревнования IIHF.