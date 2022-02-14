Отстранение Валиевой от награждения назвали нарушением Олимпийской хартии

Отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой и других членов команды от награждения нарушает Олимпийскую хартию, заявил глава Ассоциации юристов России Сергей Алексеев телеканалу «360». Отменить награждение можно только в том случае, если отстранена спортсменка, объяснил он.

Если в момент между результатами соревнований и награждением выявляется положительная допинговая проба, тогда спортсмен автоматом отстраняется. Только на этом основании можно награждение отменить или отложить, — сказал Алексеев.

Добиваться справедливости нужно через Спортивный арбитражный суд, добавил он.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения призёров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Медали призёрам соревнований будут вручены только после окончания разбирательств по делу Камилы Валиевой.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин. МОК и WADA хотели добиться отстранения спортсменки от соревнований, но запрет на выступления был снят 9 февраля после заседания Дисциплинарного антидопингового комитета, действующего независимо от РУСАДА.