«Отодвигают от пояса»: глава «Нашего дела» о скандальном бое Яна на UFC 280 Глава «Нашего дела» Арутюнян заявил, что бойца Яна отодвигают от получения чемпионского пояса UFC

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российского бойца, экс-чемпиона в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Петра Яна отодвигают от получения чемпионского пояса, заявил NEWS.ru глава бойцовского промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян. По его мнению, победителем боя против американца Шона О’Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Дабу должен был стать Ян, в связи с этим возникают серьезные возражения к решению судейской коллегии UFC.

Петр — лучший в своем весе, но последние спорные поединки заставляют усомниться в непредвзятости судейской коллегии, — считает Арутюнян.

Глава «Нашего дела» поддержал россиянина и пригласил его в бойцовскую лигу.

Мы все понимаем политическую ситуацию, ты дрался в американском промоушене против американца, у тебя украли победу. Всегда буду рад видеть Петра в нашей бойцовской лиге и в качестве гостя, и в перспективе в качестве бойца, — сказал Арутюнян.

Бой Яна и О’Мэлли состоялся 22 октября. В первом раунде россиянин владел преимуществом и провел успешный тейкдаун. Второй раунд начался с точных атак американца, но во второй половине пятиминутки Ян имел явное преимущество в размене, а также в борьбе. В третьем раунде О’Мэлли нанес по Яну точный удар и рассек ему бровь, но вторая половина раунда опять прошла с преимуществом Петра в партере. Публика встретила судейское решение неодобрительным гулом.

Таким образом, Ян потерпел третье поражение в UFC (16-3), О’Мэлли продлил победную серию до четырех боев подряд (15-1).