«Отнимаются руки»: гимнаст за день потерял бабушку и новорожденного сына В Сибири призер Олимпиады за сутки потерял бабушку и сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новосибирский гимнаст, чемпион мира и призер Олимпийских игр, Иван Стретович сообщил, что за сутки 20 мая у него умерли бабушка и новорожденный сын. Также в своем блоге в Instagram (деятельность запрещена в России) он поделился, что его жена чуть не скончалась во время родов. Сейчас она в стабильном состоянии находится в реанимации.

20 мая. Я потерял бабушку утром. И при родах — сына. Сейчас врачи борются за жизнь моей жены. Я не знаю. Я лежу на полу, пытаются спасти мою любимую жену. Ее пытаются спасти, я молюсь, чтобы ее спасли. У меня отнимаются руки, — рассказал спортсмен.

Иван Стретович родился в 1996 году. Гимнастом он взял серебряную медаль на XXXI Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в командном первенстве. Также он стал серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров в командном первенстве, победителем и многократным призером Европейского молодежного олимпийского фестиваля.

Ранее во время соревнований «Тюмень сильная» скончался один из участников. Умерший оказался сотрудником МЧС России по Тюменской области. На состязаниях мужчина несколько раз поднял большой спортивный снаряд, но упал через несколько секунд после сдачи норматива. Бригада скорой помощи сразу подошла к мужчине, но усилия медиков не спасли сотрудника МЧС.