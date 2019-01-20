Шарапову затравили за отказ говорить о мельдонии

https://news.ru/storage/news/e888d666529cdf39e39821acc3d5f848/5400d3ff-b74b-4279-8711-0616a401143a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мария Шарапова

Пользователи Twitter поддержали журналиста, задавшего российской теннисистке Марии Шараповой вопрос о запрещённом препарате — мельдонии.

Представитель СМИ поинтересовался, не стало ли Шараповой тяжелее купировать боль от травм после запрета мельдония, который она ранее принимала. Спортсменка отвечать отказалась.

«Она заслужила эти вопросы», — написал пользователь @sassystephen1 под опубликованным видео с пресс-конференции Шараповой. «Заслуживающая уважения спортсменка могла ответить лучше. Доверие потеряно давно», — поддержала разговор @YourInsBrokerAu. «Не принимай допинг и не получишь таких вопросов», — заявила @Sandersaurus. «Почему она не ответила: „Да, без допинга играть тяжелее“?», — добавил @smithatd.

Комментарии под постом продолжают появляться, и по большей части они носят именно такой характер.

Пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема отбыла 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония в 2015—2016 годах. Она вернулась на корт в начале 2017-го и сейчас занимает 30-ю строчку мирового рейтинга. Спортсменка смогла доказать, что принимала допинг неумышленно.

20 января 2019 года россиянка уступила австралийке Эшли Барти в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Матч завершился со счётом 6:4, 1:6, 4:6.

Как писал News.ru, Шарапову после поражения разозлили вопросы о мельдонии.