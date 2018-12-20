Отец Нурмагомедова посетовал на излишнюю популярность

https://news.ru/storage/news/d16bdddeed1c3ff69cbeb3f219ceadbb/359b11b5-1ffe-4be6-b908-2f2d4239c6b6_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Абдулманап Нурмагомедов

Отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал популярность сына.

«Жизнь стала такой, что не можешь выбрать себе яблоки, какие хочешь на рынке. Пришел на рынок выбрать яблок, а тебе не дают», — пожаловался Нурмагомедов-старший Sport24.

Он добавил, что «бремя славы» они с Хабибом готовы нести и дальше.

7 октября 2018 года 30-летний россиянин отстоял титул чемпиона UFC в лёгком весе в бою с ирландцем Конором Макгрегором.

Российский боец остаётся непобеждённым в MMA: в его активе 27 побед в 27 поединках. 11 из них он провёл под эгидой UFC. У Макгрегора — 21 победа и четыре поражения. Ирландец — бывший чемпион UFC.

Как писал News.ru, отец Нурмагомедова назвал цену реванша с Макгрегором.