Отец Месси впервые отреагировал на информацию об уходе сына из «Барселоны»

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Отец и агент знаменитого форварда Лионеля Месси впервые прокомментировал намерение футболиста покинуть «Барселону», за которую он играет на протяжении всей карьеры. Сегодня Хорхе Месси прибыл в Каталонию для переговоров с президентом клуба Жозепом Бартомеу, которые намечены на 3 сентября.

Лео будет трудно остаться в «Барселоне», — заявил Хорхе Месси, отвечая на вопросы корреспондента El Chiringuito TV.

BOMBAZO del padre de MESSI:



âLeo lo tiene DIFÃCIL PARA QUEDARSE en el BARÃAâ.



IMAGEN #JUGONES pic.twitter.com/TpZ7If5t1D — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020

По некоторым данным, Месси хочет сменить клуб из-за неудач «Барселоны» в Лиге чемпионов. 30 августа аргентинский нападающий не явился на обязательный медосмотр, который предшествует тренировкам. Руководство клуба намерено урезать футболисту зарплату пропорционально каждому пропущенному дню, ежедневно Месси получает €110 тысяч.

В контракте звёздного футболиста прописано, что в случае пропуска от 11 до 30 дней тренировок он будет оштрафован на 25% от размера заработной платы. Сам Месси считает, что свободен от любых обязательств перед клубом и его действия не заслуживают какого-либо наказания.

В договоре аргентинца также прописана опция, по которой он может по окончании сезона в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с «сине-гранатовыми» и уйти из клуба на правах свободного агента. Именно этой возможностью и хочет воспользоваться Месси.

Однако, по данным СМИ, каталонский клуб несогласен бесплатно отпустить своего фаворита в другую команду. «Барселона» намерена получить за нападающего €700 млн отступных.

По информации испанских СМИ, «Манчестер Сити» готов предложить Месси €500 млн в качестве зарплаты за вычетом налогов за пять лет.

Месси может получить бонус в размере €250 млн после трёх лет, проведённых в этом клубе. После этого форвард должен будет перейти в американский клуб «Нью-Йорк Сити» (оба клуба принадлежат одной компании).

В составе «Барселоны» Месси выиграл 34 титула (в том числе четыре Лиги чемпионов) и шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», писал NEWS.ru.